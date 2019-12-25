Эксперты отметили достоинства от сокращения уровня бюрократизации строительства

Работа снижению бюрократизации уже ведется.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал о том, что инвестиционно-строительный цикл удалось сократить на треть. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что политик не первый раз говорит о сокращении уровня бюрократизации.

В планах сделать так, чтобы количество согласований снизилось со 100 до 50, а количество административных процедур в целом упало с 96 до 32.

Экономический эффект от таких мер может быть на уровне 1,5-2 трлн рублей, отметил Хуснуллин. Это около 1,5% ВВП.

Эксперты считают, что сокращение уровня администрирования позволит снизить базу для коррупции и поднять расходы на персонал, в частности, оплату труда. Как итог: отрасль станет менее зависимой от мигрантов.

Государству предстоит проработать ряд сложностей, например, не позволить владельцам крупного бизнеса использовать меры исключительно в своей частной выгоде.

По словам Хуслуллина, в 2021 году Минстрой достигнет лучшего результата по вводу жилья за всю новейшую историю России.

Фото: Piter.TV