Хуснуллин: выдача разрешений на строительство жилья выросла в России почти вдвое

Вице-премьер РФ рассказал о сокращении административных барьеров для строительства в РФ.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что выдача разрешений на строительство жилья выросла по стране практически вдвое. Чиновник заметил, что говорит о статистике по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Такой информацией он поделился с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Разрешение на строительство выросло по сравнению с прошлым годом почти в два раза. То есть реально стройка пошла, люди в это верят. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

По словам специалиста, в текущем году Минстрой достигнет лучший результат по вводу жилья за всю новейшую историю России. Показатели повысились благодаря правительственным решениям по вопросу ипотеки, а также сокращению административных барьеров, совместной штабной работе между аппаратом Кремля и регионами.

Хуснуллин: в России более 100 млн кв. м жилья построят по проектам комплексного развития.

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24