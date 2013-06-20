Хуснуллин: в России более 100 млн кв. м жилья построят по проектам комплексного развития

Вице-премьер РФ рассказал о реализации закона, принятого в конце 2020 года.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что более 100 млн квадратных метров жилья построят по проектам комплексного развития. Такой информацией чиновник поделился с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Очень неплохо у нас развивается комплексное развитие территорий. В четырех регионах дан старт. 478 проектов нам принесут 106 млн кв. м внутри населенных пунктов. Это полное обновление городов и микрорайонов, и дальше мы этот процесс будем продолжать. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что в конце прошлого года глава РФ подписал закон о механизме комплексного развития территорий. Этот документ предусматривает расселение ветхих и аварийных зданий. Он дает региональным властям полномочия по сносу неаварийных многоквартирных домов.

В 2021 году ввод жилья в России достигнет 86 млн квадратных метров.

Фото: Kremlin.ru

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