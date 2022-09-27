В Петербурге растет число соискателей из стран Африки

В 2023 году ими на hh.ru размещено или обновлено более 1,5 тыс. резюме.

С начала текущего года замечен рост числа соискателей из Африки в Петербурге – ими на hh.ru размещено или обновлено более 1,5 тыс. резюме, что в 2,5 раза больше, чем в январе-сентябре 2022-го, пишет РБК.

Чаще представители стран Африки хотят работать учителями, менеджерами по продажам или работе с партнерами, переводчиками. Кроме того, их интересуют вакансии программистов, разработчиков, геологов, инженеров и операторов колл-центра. 50% претендуют на зарплату до 70 тыс. рублей, 21% – до 105 тыс. рублей.

Несмотря на технологический прогресс, последние 60 лет мы видим рост спроса на рабочую силу во всех странах мира, кроме африканских. До настоящего момента компании закрывали вакантные места кадрами из других стран, но сейчас этого недостаточно. Дефицит, с которым мир столкнулся сейчас – нечто новое. Дмитрий Сергиенков, СЕО HeadHunter

Ранее на Piter.TV: спрос на специалистов в сфере лесной промышленности в Петербурге вырос на треть.

Фото: Piter.TV