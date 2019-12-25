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Согласован проект гостиницы на месте бывшего завода "Навигатор"
Сегодня, 15:16
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Согласован проект гостиницы на месте бывшего завода "Навигатор"

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Проект был разработан студией ООО "Интерколумниум" под руководством архитектора Евгения Подгорнова.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) в Петербурге утвердил проект гостиницы, которую планируют построить на месте бывшего завода "Навигатор". Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Проект был разработан студией ООО "Интерколумниум" под руководством архитектора Евгения Подгорнова. Застройщиком выступает компания "Группа ЛСР". Ранее в 2020 году они приобрели участок на торгах за 720 миллионов рублей.

Согласно проекту, новое здание гостиницы будет достигать высоты более 36 метров. Внутри предусмотрены встроенные и пристроенные помещения, а также подземный гараж.

Ранее мы сообщили о том, что около Жемчужного пляжа появится храм.

Фото: сайт КГА

Теги: кга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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