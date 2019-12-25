Инспекторы ГАТИ проверили содержание фасадов нежилых зданий в Петербурге

Всего объявлено около 40 предостережений, после практически все нарушения были устранены.

В ходе месячника по благоустройству сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга проверили содержание фасадов нежилых зданий. Собственники должны очищать их от надписей до наступления холодов.

За месяц осмотрено порядка 500 объектов, нарушения зафиксировали на небольшом проценте. Всего объявлено около 40 предостережений, после практически все нарушения были устранены.

А те объекты, где требования игнорировали, внесены в маршруты нейросетевого комплекса "Городовой", который фиксирует посторонние графические изображения на фасадах и блоки кондиционеров автоматически. За месяц работы ИИ назначил штрафы почти по 70 объектам. По фактам ненадлежащего содержания территорий и размещения объектов благоустройства объявлено 108 предостережений. Пресс-служба ГАТИ

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга