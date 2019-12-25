  1. Главная
Содержание петербургских кладбищ обойдется в 54,7 млн рублей
Шесть контрактов уже заключили.

В Петербурге работают 88 кладбищ, за их состоянием следят специальные службы. В этом году на содержание погостов могут потратить 54,7 млн рублей, пишет Neva.Today 4 марта. 

Так, ГКУ "Специализированная служба Петербурга по вопросам похоронного дела" разместило на портале госзакупок 11 конкурсов, посвященных текущему содержанию кладбищ. Шесть контрактов уже заключили. К примеру, за 3,1 млн рублей индивидуальный предприниматель облагородит кладбища в Кронштадтском и Петродворцовом районах. Еще пять конкурсов находятся на стадии подачи заявок. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе выделили 6,6 млн на строительство площадки для собак. 

Фото: Piter.TV 

