Почти 2 млрд рублей выделят на содержание дорог в Красногвардейском районе

Результаты конкурса будут подведены 19 января 2025 года.

Власти Петербурга организовали конкурс на выполнение работ по обслуживанию дорог регионального значения в Красногвардейском районе города. Начальная (максимальная) цена контракта по данному тендеру составляет 1,942 миллиарда рублей.

Заказчиком выступает подразделение Комитета по благоустройству Петербурга — СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства". Потенциальному исполнителю придется следить за состоянием дорожного покрытия, устранять дефекты и разрушения, поддерживать систему водоотведения, заниматься благоустройством прилегающей территории. Все работы должны проводиться с 1 января 2025 года по 31 марта 2026 года.

Предоставление заявок на конкурс запланировано до 18 декабря 2024 года. Результаты конкурса будут подведены 19 января 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость оформления Петербурга к Новому году составляет примерно 1,5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)