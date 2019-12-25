Стоимость оформления Петербурга к Новому году составляет примерно 1,5 млрд рублей

Районные администрации и другие городские ведомства также участвуют в подготовке к зимним праздникам.

Власти Петербурга приняли решение увеличить финансирование на новогоднее оформление города. Городской центр рекламы и праздничного оформления (ГЦРПО) объявил о проведении восьми дополнительных тендеров на покупку новогодних гирлянд, игрушек и декоративных композиций. Общий бюджет на эти цели составляет 244,2 млн рублей.

Согласно данным портала государственных закупок, ГЦРПО намерен приобрести гирлянды и световые инсталляции для мостов в Центральном и Адмиралтейском районах. Также планируется закупить две ели для Московского района. Оформление Володарского моста в Невском районе обойдется городу примерно в 15 млн рублей. Прием заявок продлится до 9 декабря.

Ранее, в конце ноября, ГЦРПО разместил еще два тендера на общую сумму 9,3 млн рублей. Кроме того, ранее Центр уже заключил контракты на поставку новогоднего декора на сумму 813 млн рублей. Таким образом, с учетом всех объявленных тендеров и предыдущих соглашений, общие расходы Петербурга на новогодний декор превысят 1 млрд 66 млн рублей, что значительно превышает затраты прошлого года.

Районные администрации и другие городские ведомства также участвуют в подготовке к зимним праздникам, инвестируя в создание праздничной атмосферы порядка 200 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Кронштадт готовится к Новому году.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)