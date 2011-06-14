В Выборгском районе сельским труженикам помогают в строительстве жилья

В прошлом году благодаря данной программе свои жилищные условия улучшили три семьи – специалисты предприятий АПК и работник детского сада.

Глава Красносельского поселения Выборгского района Галина Бабич вручила агроному сельхозпредприятия "Смена" Вере Михониной сертификат на предоставление социальной выплаты для строительства индивидуального жилого дома. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, проходят в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По словам начальника отдела аграрной политики администрации Выборгского района Елены Мерзликиной, данная программа успешнее всего реализуется в Красносельском поселении. В прошлом году благодаря данной программе свои жилищные условия улучшили три семьи – специалисты предприятий АПК и работник детского сада. В течение этого года еще троим гражданам Красносельского поселения и одному жителю Первомайского поселения выдадут документы на господдержку.

Получить данную выплату могут граждане, постоянно проживающие на сельской территории и работающие в агропромышленном комплексе или социальной сфере. Тем, кто претендует на данную выплату, необходимо иметь собственные или заемные средства - не менее 10 % от расчетной стоимости строительства. Более подробно об условиях получения соцвыплаты можно узнать на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

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Фото и видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО