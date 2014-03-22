Социальную поддержку оказывают 2,6 млн петербуржцам

По словам Александра Беглова, различные виды льгот получают 85 категорий жителей города.

2,6 млн жителей Петербурга получают постоянную социальную поддержку. Об этом сообщил Александр Беглов, губернатор города.

По словам главы Северной столицы, различные виды льгот получают 85 категорий петербуржцев. Для малообеспеченных семей ввели ежемесячное пособие, а семьям с детьми-инвалидами не требуются подтверждения для получения мер поддержки – социальные услуги им предоставляют на безвозмездной основе.

В реестр поставщиков социальных услуг города входят 120 организаций, из них 37 – негосударственные.

Ранее мы сообщали о том, что многодетные семьи Петербурга получили 6,2 млрд рублей на покупку жилья.

Фото: Piter.TV