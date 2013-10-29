Социальные выплаты на новые квартиры получили 752 многодетные семьи.

Многодетные семьи Петербурга получили 6,2 млрд рублей на покупку жилья. Об этом сообщили в пресс-службе городского Жилищного комитета.

Социальные выплаты на новые квартиры получили 752 многодетные семьи. Получить выплату могут получить семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев. Так, мама троих детей Юля отметила, что данный вид поддержки помог ее семье получить квартиру, в которой Всего в этом году социальные выплаты получат 855 семей.

Ранее мы сообщали, что на социальные программы в Петербурге подготовили 112,6 млрд рублей.

Фото: Piter.tv