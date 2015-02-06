Льготы будут у 2,2 млн жителей Северной столицы.

На социальные программы в Петербурге подготовили 112,6 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по социальной политике Дмитрий Буйневич на "нулевых чтениях" в ЗакСе.

По его словам, льготы будут у 2,2 млн жителей Северной столицы. Такой прогноз на следующий год предоставил Комитет по социальной политике. В их число вошли пенсионеры, которым город доплачивает пенсии, и те, кому помогают оплачивать коммунальные услуги. На такую помощь заложили 47,2 миллиарда рублей. Все выплаты проиндексируют на 4%.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге увеличились продажи квартир в новостройках на 40%.

Фото: Piter.tv