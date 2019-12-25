В Выборгском районе Петербурга до 1 сентября намерены открыть 13 социальных объектов

Глава города поручил до 1 сентября 2024 года завершить строительство объектов социальной инфраструктуры: две школы, восемь детских садов и три кабинета врача общей практики.

Губернатор Петербурга накануне провел совещание, посвященное развитию Выборгского района и территории "Северной долины". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города поручил до 1 сентября 2024 года завершить строительство объектов социальной инфраструктуры: две школы, восемь детских садов и три кабинета врача общей практики. На улице Архитектора Белова введут школу на 1,1 тыс. мест. Также заработает второе здание школы №560 на улице Александра Матросова, где разместятся дошкольное отделение и начальные классы. Примут первых воспитанников детские сады на улице Михаила Дудина на 220 мест, Михайловской дороге на 280 мест. На Манчестерской улице откроются две площадки детского сада №17 – на 250 и 260 мест. На Брюловской улице начнет работу детский сад на 150 мест, Толубеевском проезде, 14 – детский сад на 280 мест.

Кроме того, два садика откроются после капитального ремонта – на Светлановском проспекте, 15, и Новороссийской улице, 42. Заработают кабинеты врача общей практики в Парголово, на Михайловской дороге и Манчестерской улице, консультативно-диагностическое отделение детской городской поликлиники №11.

C 2025 года мы выходим на плановый режим строительства, дефицит соцобъектов останется в прошлом. Губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что за 2023 год жилищные условия улучшили свыше 150 тыс. петербургских семей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)