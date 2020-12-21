В Выборгском районе напомнили, как получить меры соцподдержки в трудных жизненных ситуациях

В Выборгском районе продолжает действовать такая мера соцподдержки, как социальный контракт.

Реальная помощь, нацеливающая человека на преодоление трудной жизненной ситуации. В Выборгском районе продолжает действовать такая мера соцподдержки, как социальный контракт. Соцконтракт – это договор о взаимных обязательствах между семьей или одиноким гражданином и органом соцзащиты. Право на подобную помощь имеют граждане, чей доход, по независящим от них причинам, ниже прожиточного минимума (ПМ), установленного в Ленобласти. Социальный контракт может быть заключен по нескольким направлениям.

Первое – это поиск работы. Данное мероприятие у нас было и ранее, теперь его объединили вместе с профессиональным обучением. На момент обращения к нам гражданин должен быть признан безработным, либо должен быть зарегистрирован в Центре занятости в поисках подходящей работы. Анна Синеокая, начальник отдела предоставления мер соцподдержки семьям с детьми Выборгского филиала соцзащиты населения

В этом случае выплата в размере порядка 12 тысяч рублей производится в первый месяц заключения контракта, а затем в течение трех месяцев после трудоустройства.

Еще одно направление, по которому можно получить денежную помощь, это осуществление деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

На открытие нового собственного дела до 300 тысяч рублей единовременно. На осуществление уже открытого дела – до 100 тысяч рублей, и на восстановление ИП в связи с ЧС. Анна Синеокая, начальник отдела предоставления мер соцподдержки семьям с детьми Выборгского филиала соцзащиты населения

Ведение личного подсобного хозяйства – самое популярное в Выборгском районе направление. Единовременная выплата на эти цели также составляет до 300 тысяч рублей. В этом случае гражданин обязательно должен быть зарегистрирован как самозанятый.

Финансовая помощь оказывается и на иные мероприятия, направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций. Это удовлетворение потребностей семьи в предметах первой необходимости, одежды, обуви, лекарств, товаров для ведения личного подсобного хозяйства. А также для приобретения товаров для дошкольного и школьного образования.

Социальные контракты заключаются на срок от 3 до 12 месяцев в зависимости от выбранного направления.

В 2021 году в Выборгском районе на поддержку малого и среднего бизнеса выделили более 12,6 миллиона рублей.

Видео: МГ "Наш город"