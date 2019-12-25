В 2021 году в Выборгском районе на поддержку малого и среднего бизнеса выделили более 12,6 миллиона рублей

В прошлом году на сферу предпринимательства Выборгского района было потрачено более 9,7 миллиона рублей.

Состоялось очередное заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Выборгского района под председательством первого замглавы районной администрации Валерия Савинова. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая представила информацию о реализации муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 2020 году.

Так в прошлом году на сферу предпринимательства Выборгского района было потрачено более 9,7 миллиона рублей. В том числе восьми начинающим предпринимателям было выделено более 5,3 миллиона рублей на открытие бизнеса. Более 2,8 млн рублей было выделено на развитие и обеспечение деятельности Выборгскому центру поддержки предпринимательства. Свыше 1,6 млн рублей затрачено на организацию различных мероприятий.

В 2020 году в ежегодной осенней сельскохозяйственной выставке-ярмарка приняли участие более 600 субъектов малого и среднего бизнеса, в международной выставке "Gastro" в Хельсинки – 38 представителей Выборгского района.

Нина Сивицкая отметила, что в прошлом году по данным единого реестра уменьшилось количество субъектов малого предпринимательства

Это тревожный показатель. Глава районной администрации Ильдар Гилязов поручил провести анализ сложившейся ситуации и сообщить о его результатах. Все действия нужно максимально направить на сохранение бизнеса. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации

Также Нина Сивицкая сообщила, что в 2021 году в рамках муниципальных подпрограмм на поддержку малого и среднего предпринимательства выделено более 12,6 млн руб.

Скейт-парк, дороги и проезд большегрузов – Ильдар Гилязов ответил на вопросы жителей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО