ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о выплатах долгожителям

Ближайшее заседание состоится 9-го сентября.

ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о социальных выплатах долгожителям. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Поправки в Социальный кодекс Петербурга предложил внести губернатор. Александр Беглов писал на своей странице в "ВКонтакте" о том, что он уже подписал изменения, хотя их еще не рассмотрел ЗакС.

Гражданам, достигшим 90-летнего возраста, будет полагаться 15 тыс. рублей, 95-летнего — 20 тыс. рублей, 100-летнего — 25 тыс. рублей.

Предполагается, что поправки вступят в силу с нового 2022-го года.

Фото: Piter.TV