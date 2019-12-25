ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о выплатах долгожителям

ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о социальных выплатах долгожителям. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.
Поправки в Социальный кодекс Петербурга предложил внести губернатор. Александр Беглов писал на своей странице в "ВКонтакте" о том, что он уже подписал изменения, хотя их еще не рассмотрел ЗакС.
Гражданам, достигшим 90-летнего возраста, будет полагаться 15 тыс. рублей, 95-летнего — 20 тыс. рублей, 100-летнего — 25 тыс. рублей.
Предполагается, что поправки вступят в силу с нового 2022-го года.
Фото: Piter.TV
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