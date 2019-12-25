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ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о выплатах долгожителям
Сегодня, 11:49
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ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о выплатах долгожителям

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Ближайшее заседание состоится 9-го сентября.

ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о социальных выплатах долгожителям. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Поправки в Социальный кодекс Петербурга предложил внести губернатор. Александр Беглов писал на своей странице в "ВКонтакте" о том, что он уже подписал изменения, хотя их еще не рассмотрел ЗакС.

Гражданам, достигшим 90-летнего возраста, будет полагаться 15 тыс. рублей, 95-летнего — 20 тыс. рублей, 100-летнего — 25 тыс. рублей. 

Предполагается, что поправки вступят в силу с нового 2022-го года. 

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, долгожители, социальный кодекс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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