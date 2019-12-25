С января 2022 года петербургские долгожители будут получать дополнительные выплаты

В юбилеи им выплатят от 15 до 25 тыс. рублей в зависимости от возраста.

На своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" Александр Беглов заявил, что с 1 января 2022 года к юбилеям долгожители Петербурга получат дополнительные выплаты. Изменения уже включены в Социальный кодекс города.

По словам губернатора, 90-летние жители Северной столицы получат 15 тысяч рублей, 95-летние - 20 тысяч рублей, а людям, которым больше 100 лет, направят по 25 тысяч рублей.

Самому старшему петербуржцу, по информации градоначальника, исполнится 107 лет. И число долгожителей в регионе растет.

Губернатор отметил, что долгожителям Петербурга пришлось тяжело в жизни. Они видели войну, восстанавливали город после бомбардировок, пережили 90-е годы.

В конце публикации глава города на Неве отметил работы британского фотографа Суджаты Сетиа, который сделал портрeты пожилых людей. Беглов восторженно предложил повторить проект с петербургскими долгожителями.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Васильевском острове пенсионеры разобрали просроченные продукты из "Пятерочки".

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