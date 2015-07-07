На Васильевском острове пенсионеры разобрали просроченные продукты из "Пятерочки"

На Васильевском острове в Петербурге пенсионеры разобрали просроченные продукты из "Пятерочки". Видео в социальных опубликовал очевидец происходящего.
Так живут наши пенсионеры…
автор видео
На видео можно увидеть двух продавцов магазина, которые предлагают пенсионерам тележки с просроченными продуктами. После петербуржцы могут забрать их с собой домой.
Снимай, мне нравится. Пусть Путин посмотрит, как пенсионеры живут. Сынок, может и ты так будешь жить, когда дети уйдут из жизни.
пенсионерка
Ранее эксперты назвали вакансии для петербургских пенсионеров с зарплатой в 150 тыс. рублей.
Видео: Протестный Петербург
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