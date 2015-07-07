На Васильевском острове пенсионеры разобрали просроченные продукты из "Пятерочки"

По словам сотрудников магазина, пенсионеры постоянно забирают с собой домой просроченную продукцию.

На Васильевском острове в Петербурге пенсионеры разобрали просроченные продукты из "Пятерочки". Видео в социальных опубликовал очевидец происходящего.

Так живут наши пенсионеры… автор видео

На видео можно увидеть двух продавцов магазина, которые предлагают пенсионерам тележки с просроченными продуктами. После петербуржцы могут забрать их с собой домой.

Снимай, мне нравится. Пусть Путин посмотрит, как пенсионеры живут. Сынок, может и ты так будешь жить, когда дети уйдут из жизни. пенсионерка

Ранее эксперты назвали вакансии для петербургских пенсионеров с зарплатой в 150 тыс. рублей.

Видео: Протестный Петербург