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На Васильевском острове пенсионеры разобрали просроченные продукты из "Пятерочки"

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По словам сотрудников магазина, пенсионеры постоянно забирают с собой домой просроченную продукцию. 

На Васильевском острове в Петербурге пенсионеры разобрали просроченные продукты из "Пятерочки". Видео в социальных опубликовал очевидец происходящего. 

Так живут наши пенсионеры… 

автор видео

На видео можно увидеть двух продавцов магазина, которые предлагают пенсионерам тележки с просроченными продуктами. После петербуржцы могут забрать их с собой домой.

Снимай, мне нравится. Пусть Путин посмотрит, как пенсионеры живут. Сынок, может и ты так будешь жить, когда дети уйдут из жизни.

пенсионерка

Ранее эксперты назвали вакансии для петербургских пенсионеров с зарплатой в 150 тыс. рублей.

Видео: Протестный Петербург

Теги: пенсионеры, продукты, пятерочка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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