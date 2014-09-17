Эксперты назвали вакансии для петербургских пенсионеров с зарплатой в 150 тыс. рублей

В городе востребованы высококвалифицированные специалисты разных возрастов. Так, например, пенсионеры смогут получать до 150 тыс. рублей на таких вакансиях, как врач УЗИ или орнитолог.

В воскресенье, 15 августа, стали известны вакансии для петербургских пенсионеров, зарплата на которых достигает 150 тыс. рублей. Об этом "Невским новостям" рассказал основатель SuperJob Алексей Захаров.

В Петербурге женщины пенсионного возраста составляют 8% от общего числа соискательниц старше 18 лет, а мужчины-пенсионеры – 7% от всех совершеннолетних соискателей, согласно данным исследовательского центра SuperJob.

Однако в городе востребованы высококвалифицированные специалисты разных возрастов. Так, например, пенсионеры смогут получать до 150 тыс. рублей на таких вакансиях, как врач УЗИ или орнитолог.

По словам Алексея Захарова, возрастным соискателем стоит в первую очередь привести в порядок резюме. Верно составленное резюме поможет найти работу бухгалтерам, юристам или инженерам.

В настоящий момент инженеры по административно-хозяйственной части и охранники получают от 30 тысяч рублей, инженеры-техники по обслуживанию зданий – до 40 тысяч, а бухгалтеры по начислению зарплаты – до 60 тысяч рублей, установили аналитики сервиса.

Ранее стало известно о возможных льготах для одной категории россиян на оплату ЖКХ. Тарифы могут быть снижены для пенсионеров.

Фото: pexels