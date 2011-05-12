Петербург приобретет социальные квартиры для детей-сирот

Общая площадь недвижимости превысит 36 тыс. кв. м.

Правительство Петербурга закупит новые квартиры для детей-сирот, а также для детей, оставшихся без попечения родителей, и других льготных категорий. Соответствующие тендеры объявил Комитет имущественных отношений (КИО).

Общая площадь социального жилья превысит 36 тыс. кв.м.В общей сложности город приобретёт 56 однокомнатных, 8 двухкомнатных и 7 трёхкомнатных квартир, которые будут расположены в многоквартирных домах, срок ввода которых завершается не позже 2023 года.

Также продолжается подача заявок на покупку однокомнатных квартир площадью от 33 до 42 кв. м., находящихся в домах не старее 1990-ого года. Итоги будут подведены в конце ноября.

Ранее мы сообщили о том, что переселенцы из Херсона получат жилье в Петербурге.

Фото: Piter.TV