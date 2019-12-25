На укрепление социальной сферы Петербурга направят свыше 12 млрд рублей

Кроме того, около 3,7 миллиарда рублей предназначены для повышения зарплат сотрудников бюджетных организаций, среди которых большинство составляют медицинские работники, педагоги и воспитатели дошкольных учреждений.

В 2024 году на развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга будет выделено свыше 12,5 миллиардов рублей. Такое решение было принято Бюджетно-финансовым комитетом, который одобрил предложение губернатора внести поправки ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в городской бюджет-2024. Об этом рассказал глава Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Бельский подчеркнул важность принятого решения, отметив, что значительная часть финансирования пойдет на обновление оборудования городских учреждений. Система здравоохранения получит дополнительные 7 миллиардов рублей, что позволит улучшить качество медицинских услуг и повысить комфорт пациентов в поликлиниках. Более 202 миллионов рублей будут направлены на закупку медикаментов.

Кроме того, около 3,7 миллиарда рублей предназначены для повышения зарплат сотрудников бюджетных организаций, среди которых большинство составляют медицинские работники, педагоги и воспитатели дошкольных учреждений. Дополнительные средства также выделены на благоустройство дворовых территорий. Бельский выразил уверенность в целесообразности распределения оставшихся бюджетных средств, подчеркнув необходимость максимальной эффективности каждого рубля для достижения общих целей.

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