Петербург и Белоруссия укрепляют деловые связи

Роман Головченко выразил благодарность руководству Петербурга за теплый прием и поздравил Александра Беглова с успешной победой на губернаторских выборах.

В Петербурге прошло XIV заседание Совета делового сотрудничества города с Республикой Беларусь под руководством губернатора Александра Беглова и премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Как пишет spb.aif.ru, в мероприятии участвовали председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, глава Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, представители органов власти обеих стран, а также промышленники и бизнесмены.

Роман Головченко выразил благодарность руководству Петербурга за теплый прием и поздравил Александра Беглова с успешной победой на губернаторских выборах. Он подчеркнул важность теплых отношений между правительствами двух регионов, отметив, что объем торговли между Петербургом и Белоруссией достиг отметки в два миллиарда долларов еще в прошлом году. Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости дальнейшего развития производственного сотрудничества, упомянув успешный опыт совместной работы над производством лифтовых систем, взаимодействием белорусских компаний, занимающихся производством автомобильных компонентов, с Петербургским тракторным заводом и другими предприятиями. Он также призвал к усиленному сотрудничеству в области импортозамещения и межпроизводственной кооперации.

Кроме того, Роман Головченко отметил значительный опыт успешного сотрудничества в области поставок пассажирского транспорта и коммунальной техники от ведущих белорусских производителей, включая МАЗ, МТЗ и Белкоммунмаш. Он заверил, что Белоруссия готова предложить выгодные условия для заключения контрактов на поставку современного пассажирского транспорта в Петербург.

Александр Беглов и Роман Головченко поручили финансовым блокам правительств сформировать совместную рабочую группу для оперативного рассмотрения предложений, обсужденных на заседании. Еще одной задачей станет создание рабочей группы, которая займется разработкой плана по открытию в Санкт-Петербурге центра продаж товаров белорусских предприятий.

Для улучшения городской среды белорусскими партнерами была разработана коммунальная машина, предназначенная для уборки городских территорий в различных климатических условиях, включая исторический центр города. Участники заседания также обсудили перспективы сотрудничества в медицине, фармацевтике, науке, образовании и культуре.

Александр Беглов отметил стабильно высокий спрос на продукцию белорусских партнеров в Санкт-Петербурге, добавив, что город, в свою очередь, увеличивает объемы поставок металлов и машиностроительной продукции.