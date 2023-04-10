Соцреклама авторства петербургских студентов и нейросети Сбера появилась на улицах и в общественном транспорте Северной столицы

Социальная реклама глазами студентов Северной столицы и нейросети Kandinsky теперь украшает более 2500 экранов, а также билборды и остановки общественного транспорта в Петроградском, Выборгском, Адмиралтейском, Василеостровском и других районах города.

В преддверии ПМЭФ-2024 плакаты лидеров проекта "СделAI лучше" появились на улицах и видеомониторах в трамваях и троллейбусах Петербурга.

Социальная реклама глазами студентов Северной столицы и нейросети Kandinsky теперь украшает более 2500 экранов, а также билборды и остановки общественного транспорта в Петроградском, Выборгском, Адмиралтейском, Василеостровском и других районах города. Это результат совместного проекта Сбера, правительства Санкт-Петербурга, вузов и профильных организаций в сфере рекламы.

Если вы сейчас проедете по городу или в электротранспорте Петербурга, то увидите новый, свежий взгляд на социальную рекламу. Это взгляд студентов и нейросети Kandinsky. Проект "СделAI лучше" стал успешным экспериментом и интересным опытом. Его масштабность не только в количестве площадок, которые транслируют плакаты. Важно, что это видение самой молодежи социально значимых проблем, а это значит, что она будет более действенной. И ещё один из позитивных аспектов проекта в том, что большинство участников прошли учебный онлайн-курс Сбера по работе с нейросетями и теперь смогут применять эти знания в учёбе, а затем и в работе. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сегодня технологии искусственного интеллекта успешно внедряются во все сферы жизни, в том числе в науку, образование, социум. Об этом неоднократно говорил Президент России. Своим указом он обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Студенты петербургских вузов с интересом откликнулись на идею создания социалной рекламы с помощью таких технологий. Они отразили в своих работах самые важные и острые темы, которые сегодня волнуют петербуржцев всех поколений – экология в городе, жизнь без наркотиков, сохранение культурного наследия. Город активно поддерживает такие инновационные проекты, в том числе в такой важной для общества сфере, как социальная реклама. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба Сбера