Объявлены победители проекта "СделAI лучше" по созданию социальной рекламы для Петербурга

Социальная реклама создавалась с помощью нейросети Сбера Kandinsky.

Почти 500 творческих работ прислали студенты петербургских вузов для участия в молодёжном проекте "СделAI лучше" по созданию социальной рекламы с помощью искусственного интеллекта.

Проект запустил Сбер совместно с правительством Санкт-Петербурга и партнёрами – вузами и профильными организациями в сфере рекламы ко Дню российского студенчества. Студентам предлагалось создать уникальные концепции плакатов социальной направленности с помощью искусственного интеллекта, в частности бесплатной нейросети Сбера Kandinsky, на темы – экология в городе, жизнь без наркотиков, День рождения Петра Великого.

Экспертный совет отобрал 15 концепций, наиболее подходящих под критерии и задачи проекта. Среди них по итогам открытого голосования были определены лидеры проекта.

Первое место по числу голосов заняла Арина Мамонтова из СПбГЭУ с работой "Наркотические махинации ведут к деформации".

Лауреатом второй степени стала студентка СПбГЭТУ "ЛЭТИ" София Заколпская с идеей "Рыбам нужен дом побольше".

На третьем месте по числу голосов – Ирина Пешкова из СПбГУПТД, предложившая больше внимания уделять вторичной переработке бумаги в работе "Позволь макулатуре переродиться".

А приз экспертного совета достаётся Евгении Добряковой из Университета ИТМО, которой удалось показать связь истории и современности под лозунгом "Достижения прошлого – основа будущего!".

Оригинальные изображения лидеров проекта будут доработаны и пойдут в основу социальной рекламы для Северной столицы уже в этом году. В базу идей будут внесены работы и других участников, отобранные жюри на перспективу.

Почти 300 студентов самых разных специальностей – от будущих дизайнеров до медиков и робототехников – приняли участие в проекте. Работы приятно удивили и подкрепили наше убеждение в том, что потенциал взаимодействия человека с искусственным интеллектом огромен. Уверен, полученный опыт пригодится участникам и в учёбе, и в жизни. А городу будет очень к лицу новая социальная реклама. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Для нас это был первый и, без сомнения, увлекательный опыт. Запрос молодой аудитории на участие в общественно значимых проектах и желание осваивать передовые знания в области искусственного интеллекта сделали этот проект по-настоящему полезным. И лично для меня важен даже не столько рейтинг работ, сколько социологический срез, показавший, что мы попали в тренд, и нужно продолжать экспериментировать в этом направлении. Мы будем и дальше искать новые подходы в коллаборации юных талантов с бесконечными возможностями современных технологий. Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба Сбера