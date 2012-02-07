Петербургские студенты с помощью нейросети Сбера Kandinsky создали социальную рекламу

Испытать свою креативность решились почти 300 учащихся городских вузов. При помощи искусственного интеллекта они создали около 500 творческих работ на значимые социальные темы.
Экспертный совет отобрал 15 концепций, а уже среди них интернет-пользователи определили лучшие, на основе которых и создали социальную рекламу.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
Если вы сейчас проедете по городу, особенно в электротранспорте, то сможете увидеть новый, свежий взгляд на социальную рекламу. В рамках проекта "СделAI лучше" студенты лучших вузов Санкт-Петербурга при помощи нейросети Сбера Kandinsky подготовили плакаты на социальную тему.
Благодаря правительству Санкт-Петербурга проект получился по настоящему масштабным, и я уверен, что он будет эффективным, потому что молодежь говорит о себе, о своих проблемах гораздо лучше, чем участие какой-то третьей стороны.
Первое место по итогам голосования заняла Арина Мамонтова, первокурсница СПбГЭУ, будущий специалист по связям с общественностью и рекламой.
Арина Мамонтова, лидер проекта "СделAI лучше":
Для меня это действительно творческий прорыв, и я уверена, что это даст мне профессиональный толчок, потому что, это действительно очень здорово, когда на первом курсе нам предоставляют такую возможность поучаствовать и показать себя в творческой стороне.
В творческой работе всем участникам помогал искусственный интеллект – нейросеть Сбера Kandinsky. Те, кто были ещё не знакомы с функционалом AI-технологий, могли пройти бесплатный онлайн-курс СберУниверситета "Генеративное искусство". А уже потом придумать авторский лозунг и визуальный макет, иллюстрирующий его.
София Заколпская, лидер проекта "СделAI лучше", студентка СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (2 место):
Небольшой курс, все удобно, конкретно. Без него, я думаю, было бы трудно создавать, потому что там конкретная инструкция как писать промпт, что есть негативный промпт, лично я никогда не имела такого опыта раньше, не знала, что такое бывает, поэтому мне помогло. Я думаю, что практически все в этой сфере и во всех других сферах сейчас будут использовать нейросети, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни.
В тройку лидеров также вошла Ирина Пешкова из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Название её работы — "Позволь макулатуре переродиться".
Ирина Пешкова, лидер проекта "СделAI лучше", студентка СПбГУПТД (3 место):
Каждое утро, выходя из метро, я вижу бабушек, которые раздают газеты. И также рядом очень много выброшенных газет. Мне было очень важно затронуть тему по переработке бумаги. Сначала мною был придуман слоган, от которого я дальнейшем отталкивалась. Тема перерождения - как гусеница превращается в бабочку - также и выброшенные бумага может превратиться в новые книги или полезные журналы.
Отдельно экспертный совет отметил работу Евгении Добряковой из Университета ИТМО. Студентке удалось показать связь истории и современности под лозунгом "Достижения прошлого — основа будущего!"
Евгения Добрякова, призер проекта "СделAI лучше":
Я очень удивлена видеть вот эти постеры по всему городу, это очень круто и волнительно. Я учусь на дизайнера интерфейсов и очень часто, когда делаю какие-то презентации, работы, мне нужны картинки. И Kandinsky – это основная нейросеть, которая мне помогает создавать изображения для презентаций. Это очень быстро. Очень удобно. Упрощает мне жизнь и делает намного красивее работы.
Социальная реклама глазами студентов Северной столицы и нейросети Kandinsky теперь украшает более 2500 видеомониторов в электротранспорте города. Работы финалистов появились на билбордах и остановках общественного транспорта в Петроградском, Выборгском, Адмиралтейском, Василеостровском и других районах.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также оценил креативные плакаты молодых петербурженок и отметил, что город активно поддерживает такие инновационные проекты, в том числе в такой важной для общества сфере, как социальная реклама.
В качестве главного приза обладательницы первых трёх мест отправились в Москву, где посетили штаб-квартиру Сбера на Кутузовском проспекте и международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все