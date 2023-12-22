Гранты на рекламу о гуманном отношении к животным будут предоставлять в Петербурге

Отмечается, что производство и распространение социальной рекламы – один из способов формирования эколого-правовой культуры у горожан.

Губернатор Петербурга 15 марта подписал закон "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы", который разработан в целях формирования гуманного отношения к животным. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что производство и распространение социальной рекламы – один из способов формирования эколого-правовой культуры у горожан. Законом вносятся изменения в ст. 2 Закона Петербурга от 2001 года №701-88 "О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы" в части дополнения перечня направлений, на которые могут быть предоставлены гранты для реализации проектов по производству и размещению социальной рекламы.

Реализация Закона будет способствовать укреплению петербургских традиций по гуманному отношению к животным и охране окружающей среды, объединению усилий социально ориентированных некоммерческих организаций и власти города ради благополучия жителей в сфере защиты окружающей среды и формирования бережного гуманного отношения к животным. Пресс-служба Смольного

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)