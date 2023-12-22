В библиотеках Фрунзенского района пройдет благотворительная акция "Поддержи хвостатых"

Горожане могут помочь животным кормами, лекарствами и необходимыми вещами.

В библиотеках Фрунзенского района стартует ежегодная благотворительная акция "Поддержи хвостатых". Она пройдет с 1 по 31 марта. Каждый желающий может передать для животных из приютов сухой корм, лекарства, когтеточки, древесные наполнители, лотки, стиральные порошки, средства для мытья полов и посуды, лежанки, домики и игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Централизованная библиотечная система Фрунзенского района".

Цель акции — оказание посильной помощи животным из приютов. Акция проходит уже в пятый раз. Гуманитарную помощь передадут в приюты "Особый друг", "Преданное сердце" и "Убежище".

В акции принимают участие девять библиотек Фрунзенского района:

Центральная библиотека им. А. П. Чехова, ул. Турку 11/1

Библиотека № 1 им. М.В. Фрунзе, ул. Софийская, д. 46, к. 2

Библиотека №2 им. М.Горького, ул. Малая Балканская, д. 58

Библиотека № 3, ул. Стрельбищенская, д. 26

Библиотека №4 им.А.А.Прокофьева, ул. Димитрова, д.9, к.1

Библиотека № 5, "Гармония", ул. Бухарестская, д. 122

Детская библиотека № 6 им. В.Г. Короленко, ул. Бухарестская, д. 23, к. 1

Детская библиотека № 7 "Славянка", ул. Ярослава Гашека, д. 26, к. 1

Библиотека №8, Загребский бульвар, д. 21.

Принять участие в акции может любой желающий. Подарки для животных нужно принести на пункт сбора в библиотеку-участницу акции.

Ваша помощь может реально спасти чью-то жизнь! Пресс-служба "ЦБС Фрунзенского района"

Ранее мы писали, что енотовидные собаки пробудились под Петербургом.

Фото: Pxhere