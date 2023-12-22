Енотовидные собаки пробудились под Петербургом

Эти пушистые зверьки, относящиеся к семейству псовых, спят всю зиму. Однако в период оттепели они могут на короткое время проснуться, а с приходом морозов снова впадают в спячку.

В Ленобласти, несмотря на холодную снежную зиму, начала происходить активация енотовидных собак. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своём блоге "Каждой твари по паре" в социальной сети "ВКонтакте".

Специалист отметил, что эти пушистые зверьки просыпаются исключительно в тёмное время суток. На видеозапись попала семейная пара енотовидных собак: уже с осени эти животные образуют прочные союзы и вместе впадают в зимний сон. Енотовидные собаки, относящиеся к семейству псовых, спят всю зиму. Однако в период оттепели они могут на короткое время проснуться, а с приходом морозов снова впадают в спячку.

Биолог также объяснил, что у енотовидных собак есть второе название - уссурийская лисица, так как их историческая родина находится на Дальнем Востоке. Они были специально завезены в европейскую часть России в первой половине XX века. Енотовидные собаки успешно приспособились к условиям региона и в настоящее время их количество в Ленинградской области превышает 5 тыс. особей. Их можно встретить также и в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом заметили редкую рыжую лосиху.

Фото и видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков