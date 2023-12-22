Под Петербургом заметили редкую рыжую лосиху

Самка ждет потомство.

В пригороде Петербурга была замечена рыжая лосиха. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в tg-канале "Каждой твари по паре".

Рыжая особь паслась со своим лосенком. Во второй половине весны у лосих начнутся роды, и они прогонят подросшее потомство. Глазков отметил, что рыжая лосиха тоже беременна. Детенышу осталось быть с мамой всего два-три месяца.

Эксперт рассказал, что рыжие особи обитают в Тамбовской и Иркутской областях. Даже там они встречаются редко. Для нашего региона наиболее типичная окраска лося – черно-бурая. На общем фоне контрастно выделяются их светлые ноги.

К слову сказать, лосины – штаны обтягивающего фасона – обязаны своим названием лосям. Впервые лосины появились в 18 веке как вид мужских парадных кожаных брюк, и первоначально делались из кожи лося, отсюда и название. Павел Глазков, биолог

Ранее мы писали, что в Кудрово заметили ласку.

Видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть