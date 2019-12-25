Расходы на соцподдержку петербуржцев выросли на 36,7% за полгода

К 1 июля город получил в казну около 629 млрд рублей.

В первом полугодии 2025 года расходы на социальную поддержку жителей Петербурга увеличились на 36,7%. Об этом сообщили в Смольном 21 июля.

Также уточняется, что к 1 июля город получил в казну около 629 млрд рублей: 97% составили собственные доходы. Годовой план уже исполнен на 47,3%. Налоговые поступления достигли 552 млрд рублей, а расходы исполнены в объеме 633 млрд рублей. На 23,7 млрд рублей выросли расходы на социальную политику, на 19,6 млрд рублей – на образование, на 11,5 млрд рублей – на дорожный фонд.

Ранее мы рассказывали о том, что производителей земляных работ в Петербурге оштрафовали на 30 млн рублей.

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