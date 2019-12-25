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Производителей земляных работ в Петербурге оштрафовали на 30 млн рублей
Сегодня, 9:46
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Производителей земляных работ в Петербурге оштрафовали на 30 млн рублей

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Средства поступят в бюджет Северной столицы.

Инспекторы продолжают следить за качеством и законностью земляных работ, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

На выполнение работ выдается ордер ГАТИ, и это – часть системы, которая позволяет сохранять порядок, а также синхронизировать работы разных служб. В текущем году составлено 97 постановлений, общая сумма штрафов – 31,5 млн рублей. Средства поступят в бюджет Северной столицы. 

Работы в городе идут ежедневно, и от того, насколько аккуратно и ответственно они выполняются, зависит повседневный комфорт всех горожан. А внимательное отношение к деталям на месте – лучший способ избежать ненужных последствий для производителей работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ выдала все необходимые разрешения на проведение ремонта Невского проспекта. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати, земляные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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