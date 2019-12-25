Производителей земляных работ в Петербурге оштрафовали на 30 млн рублей

Средства поступят в бюджет Северной столицы.

Инспекторы продолжают следить за качеством и законностью земляных работ, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

На выполнение работ выдается ордер ГАТИ, и это – часть системы, которая позволяет сохранять порядок, а также синхронизировать работы разных служб. В текущем году составлено 97 постановлений, общая сумма штрафов – 31,5 млн рублей. Средства поступят в бюджет Северной столицы.

Работы в городе идут ежедневно, и от того, насколько аккуратно и ответственно они выполняются, зависит повседневный комфорт всех горожан. А внимательное отношение к деталям на месте – лучший способ избежать ненужных последствий для производителей работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ выдала все необходимые разрешения на проведение ремонта Невского проспекта.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга