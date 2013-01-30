В Петербурге детям-сиротам предоставят предметы первой необходимости

Детей-сирот поддержат единоразово средствами на покупку кухонного гарнитура, комплекта для прихожей, предметов бытовой техники.

Губернатор Александр Беглов 12 декабря подписал Закон Петербурга о внесении изменения в городской законопроект "Социальный кодекс Санкт-Петербурга". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Речь идет об установлении дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов на оборудование жилья предметами первой необходимости детям-сиротам, детям, которые остались без родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам, которые относились к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, включенным в список тех, кто подлежит обеспечению жильем.

Детей-сирот поддержат единоразово средствами на покупку кухонного гарнитура, комплекта для прихожей, предметов бытовой техники: холодильника, стиральной машины, утюга, чайника и других.

Стоимость перечисленных предметов первой необходимости для оборудования одного жилого помещения в третьем квартале 2023 года составляет 160 тыс. 688 рублей. В четвертом квартале запланировано поступление в государственную собственность Петербурга 628 квартир детям-сиротам, в 2024 году – 1060 квартир, в 2025 году – 1124 квартир, в 2026 году – 650 квартир. Пресс-служба Смольного

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)