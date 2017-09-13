В Петербурге 98% очередников получили соцвыплату на квартиру

Социальные выплаты получила 721 семья на общую сумму – более 1,91 млрд рублей.

Жилищный план по обеспечению горожан социальными выплатами в категории "общая очередь" выполнен на 98% в 2023 году. Социальные выплаты получила 721 семья на общую сумму – более 1,91 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Очередность получения содействия в "общей очереди" определяется по дате постановки заявителя на жилищный учет. Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют работники бюджетных учреждений Петербурга из сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, социального обслуживания населения. При этом стаж работы должен составлять не менее 5 лет.

Размер соцвыплаты составляет 1,19 млн рублей на каждого заявителя в составе семьи или 2,18 млн рублей на одиноко проживающего заявителя. Срок реализации свидетельства – 7 месяцев.

В общей сложности Горжилобмен оказывает поддержку шести категориям очередников: жителям расселяемых коммунальных квартир, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, заемщикам и созаемщикам по ипотеке, очередникам "общей" очереди и молодым семьям.

Ранее было принято решение о том, что Петербург поможет детям-сиротам в обустройстве квартир мебелью и техникой. В перечень мебели и техники включены: кухонный гарнитур, комплект для прихожей, шкаф для одежды, двухкамерный холодильник, стиральная машина, утюг, чайник, а также другие необходимые в быту предметы. Стоимость комплекта будет индексироваться.

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