В перечень мебели и техники включены: кухонный гарнитур, комплект для прихожей, шкаф для одежды, двухкамерный холодильник, стиральная машина, утюг, чайник, а также другие необходимые в быту предметы.

Петербург поможет детям-сиротам в обустройстве квартир мебелью и техникой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга о введении дополнительной меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одобрены на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

Данной мерой поддержки смогут воспользоваться дети, которые получили квартиры и заключили договор найма после 1 ноября 2023 года – наравне с теми, кто получит квартиры после вступления закона в силу 1 января 2024 года.

В перечень мебели и техники включены: кухонный гарнитур, комплект для прихожей, шкаф для одежды, двухкамерный холодильник, стиральная машина, утюг, чайник, а также другие необходимые в быту предметы. Стоимость комплекта будет индексироваться.

На 2024-2026 годы в городском бюджете предусмотрено 14,5 млрд рублей на закупку более двух тысяч квартир для детей-сирот.

Ранее в Петербурге сиротам разрешили вместо квартир брать сертификаты на жилье. Сумма сертификата на жилье для сироты будет составлять около 5,5 миллиона рублей на норму в 33 квадратных метра. Жилье, которое можно приобрести в обмен на сертификат, по условиям программы, должно быть благоустроенное и качественное. Соблюдение требованиям будет проверять специальная комиссия.

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