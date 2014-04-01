Выборжан привлекут к благоустройству территорий города

С инициативой может выступить группа людей в составе не менее 10 человек.

Выборжан привлекут к благоустройству территорий. С января 2021 года вступил в силу федеральный закон о так называемых инициативных проектах. Ход его реализации обсудили на заседании городских депутатов. Инициативное бюджетирование – это когда по запросу жителей муниципальные и региональные бюджеты софинансируют значимые проекты местного значения. Например, в сфере благоустройства и комфортной городской среды. Все предложения будут проходить конкурсную процедуру.

Если, условно, поступит 25 проектов, то бюджет такой нагрузки не выдержит. Поэтому комиссия должна выбрать проекты, наиболее злободневные и предложить главе администрации вынести постановление. Сергей Шинов, помощник главы МО "Выборгский район"

К вопросам местного значения относятся: организация в границах поселения электро-, тепло-, газа-, водоснабжения и водоотведения; ремонт местных автодорог, функционирование парковок. Сюда же могут войти: организация библиотечного обслуживания и досуга, обустройство мест массового отдыха и спортивных объектов, благоустройство территорий.

Инициативный проект помимо описания должен содержать обоснование предложений, расчет расходов, сроки реализации, сведения о финансовом, имущественном или трудовом участии заинтересованных лиц. С инициативой может выступить группа людей в составе не менее 10 человек.

Ранее выборгские депутаты заслушали отчет о деятельности полиции.

Видео: МГ "Наш город"