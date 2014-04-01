Выборгские депутаты заслушали отчет о деятельности полиции

Во вторник, 30 марта, состоялось очередное заседание совета депутатов МО "Выборгский район". Его провел глава муниципального образования Дмитрий Никулин. В заседании принял участие глава районной администрации Ильдар Гилязов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
С докладом о результатах оперативной деятельности органов полиции за 2020 год выступил начальник выборгского УМВД Роман Ильин. Он рассказал, что в прошлом году были реализованы "целенаправленные меры по обеспечению безопасности, защите прав и законных интересов граждан".
Также депутаты заслушали отчет комитета по управлению муниципальным имуществом об исполнении прогнозного плана – программы приватизации за 2020 год.
Ранее в администрации прошло совещание по вопросам содержания домов, находящихся в исторической части Выборга.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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