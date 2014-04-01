Выборгские депутаты заслушали отчет о деятельности полиции

С докладом о результатах оперативной деятельности органов полиции за 2020 год выступил начальник выборгского УМВД Роман Ильин.

Во вторник, 30 марта, состоялось очередное заседание совета депутатов МО "Выборгский район". Его провел глава муниципального образования Дмитрий Никулин. В заседании принял участие глава районной администрации Ильдар Гилязов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С докладом о результатах оперативной деятельности органов полиции за 2020 год выступил начальник выборгского УМВД Роман Ильин. Он рассказал, что в прошлом году были реализованы "целенаправленные меры по обеспечению безопасности, защите прав и законных интересов граждан".

Также депутаты заслушали отчет комитета по управлению муниципальным имуществом об исполнении прогнозного плана – программы приватизации за 2020 год.

Ранее в администрации прошло совещание по вопросам содержания домов, находящихся в исторической части Выборга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО