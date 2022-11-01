Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Константина Ромодановского

Руководителем миграционной службы погибший стал в июле 2005 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Константина Ромодановского на 68-м году жизни, сообщили 18 октября в пресс-службе Смольного.

Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Константин Олегович Ромодановский. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, соратникам. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Константин Ромодановский полностью посвятил себя служению страны. За годы работы в органах государственной безопасности, во главе Федеральной миграционной службы, он проявился как талантливый руководитель и ответственный человек.

Руководителем миграционной службы погибший стал в июле 2005 года. Он занимал эту должность до апреля 2016 года, а уже в следующем году был назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

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