Как петербуржцы справляются с волнением перед собеседованием

Только четверть участников опроса заявили, что перед интервью не испытывают волнения.

Петербуржцы рассказали, какими способами они борются с волнением перед собеседованиями с потенциальными работодателями. Опрос, проведённый сервисом SuperJob, показал, что методы самовнушения и дыхательные упражнения чаще используют женщины, в то время как некоторые мужчины предпочитают справляться с волнением с помощью алкоголя.

Только четверть участников опроса заявили, что перед интервью не испытывают волнения. Среди тех, кто всё же переживает, популярны такие методы борьбы со стрессом, как самовнушение (10%), дыхательные упражнения (8%) и приём успокоительных таблеток (6%). 5% респондентов отметили, что уверенность в себе помогает справиться с волнением, а 4% делают ставку на тщательную подготовку к собеседованию. Ещё 3% предпочитают не думать об интервью и отвлекаться, занимаясь спортом или гуляя, а 2% поднимают себе настроение чашкой кофе или чая.

Интересно, что среди мужчин 4% признались, что накануне собеседования могут позволить себе алкоголь, тогда как женщины чаще прибегают к аутотренингам и дыхательным упражнениям (12% и 6% соответственно). Примерно 24% опрошенных предпочитают не бороться со стрессом вообще, полагаясь на естественное самоуспокоение или считая, что "там тоже люди, которые могут ошибаться".

Чувство вины перед увольнением испытывают 19% петербуржцев.

Фото: unsplash