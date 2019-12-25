Со льда Ладожского озера спасли рыбаков, которые из-за метели ушли на 11 км вглубь озера

Утром 24 декабря два рыбака попали в настоящую ледовую ловушку. Из-за начавшегося снегопада они заблудились.

Со льда Ладожского озера спасли рыбаков, заблудившихся во время метели. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Утром 24 декабря два рыбака попали в настоящую ледовую ловушку. Из-за начавшегося снегопада они заблудились. Пытаясь выйти на берег, мужчины ушли на 11 километров вглубь озера.

Спасатели отряда города Новая Ладога вовремя пришли на помощь и доставили мужчин на берег.

Ранее в Новой Ладоге спасли провалившихся под лёд на снегоходе.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО