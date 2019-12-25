В Новой Ладоге спасли провалившихся под лёд на снегоходе

Они провалились под лед на реке Волховец.

В Волховском районе Ленобласти в выходные прошли рейды по профилактике выхода людей на лёд.

По данным Аварийно-спасательной службы, участниками проверочных мероприятий стали спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, сотрудники ГИМС и администрация.

В воскресенье, 19 декабря, спасатели помогли двум провалившимся на снегоходе под лёд. Они провалились под лед на реке Волховец. Спасатели доставили их на берег.

Ранее стало известно, что рыбаки отказываются покидать лед Финского залива.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО