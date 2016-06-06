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Рыбаки отказываются покидать лед Финского залива
Сегодня, 15:43
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Рыбаки отказываются покидать лед Финского залива

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На переговоры с сотрудниками МЧС они идти не хотят.

В Красносельском районе Петербурга любители зимней рыбалки не уходят с тонкого льда Финского залива. Спасатели пытаются вернуть на сушу около 60 человек, но те и слышать ничего не хотят. 

По информации Piter.tv, напротив улицы Маршала Захарова группа людей ушла от берега на 1 км. Спасатели пока не могут их вернуть на безопасную территорию, боясь оказаться в холодной воде. Переговоры не помогают. 

Подробности инцидента уточняются. Выясняются все обстоятельства ситуации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жительница Петербурга провалилась под лед на Финском заливе.

Фото: Pexels

 

Теги: мчс, рыбаки, тонкий лед, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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esondiv
Сегодня 16:32

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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