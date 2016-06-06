Рыбаки отказываются покидать лед Финского залива

В Красносельском районе Петербурга любители зимней рыбалки не уходят с тонкого льда Финского залива. Спасатели пытаются вернуть на сушу около 60 человек, но те и слышать ничего не хотят.
По информации Piter.tv, напротив улицы Маршала Захарова группа людей ушла от берега на 1 км. Спасатели пока не могут их вернуть на безопасную территорию, боясь оказаться в холодной воде. Переговоры не помогают.
Подробности инцидента уточняются. Выясняются все обстоятельства ситуации.
Ранее на Piter.tv сообщили, что жительница Петербурга провалилась под лед на Финском заливе.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.