Рыбаки отказываются покидать лед Финского залива

На переговоры с сотрудниками МЧС они идти не хотят.

В Красносельском районе Петербурга любители зимней рыбалки не уходят с тонкого льда Финского залива. Спасатели пытаются вернуть на сушу около 60 человек, но те и слышать ничего не хотят.

По информации Piter.tv, напротив улицы Маршала Захарова группа людей ушла от берега на 1 км. Спасатели пока не могут их вернуть на безопасную территорию, боясь оказаться в холодной воде. Переговоры не помогают.

Подробности инцидента уточняются. Выясняются все обстоятельства ситуации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жительница Петербурга провалилась под лед на Финском заливе.

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