Жительница Петербурга провалилась под лед на Финском заливе

Инцидент произошел у берега парка 300-летия Санкт-Петербурга.

В Петербурге в субботу, 11 декабря, женщина провалилась под лед на Финском заливе. 30-летняя женщина не смогла самостоятельной выбраться из холодной воды. Об этом сообщили на портале "78.ru".

Инцидент произошел поздним вечером, около 20 часов. Вызволил из беды ее моряк, который находился в это время на буксире. Мужчина передал женщину на борт, а сам уже выплыть не смог. На помощь подоспели сотрудники МЧС. Все остались живы.

Пострадавшая попала в больницу с переохлаждением. Ее герой отказался от помощи врачей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шлиссельбурге прошли учения по спасению людей на водных объектах зимой.

Фото: Pexels