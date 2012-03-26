В Шлиссельбурге прошли учения по спасению людей на водных объектах зимой

Подобные мероприятия в Шлиссельбурге проводят регулярно.

В пятницу, 10 декабря, сотрудники ГУ МЧС Ленобласти провели учения по спасению людей на водных объектах региона в зимний период. Учения проводят не только для того, чтобы тренировать спасателей, но и привлечь внимание жителей: выход на лед опасен.

Заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области Алексей Зыбцев сообщил, что для спасения людей на воде применяют суда на воздушной подушке, способные перемещаться и по воде, и по льду. Мероприятие несет в себе также профилактическую цель: нахождение на льду, даже в морозы, опасно.

Даже сейчас Нева не замерзла. Припай несколько десятков метров, а дальше открытая вода при 20-градусных морозах. На крупных водоемах у нас круглогодично возникают проблемы и с рыбаками-любителями, которые и проваливаются, и отрываются на льдинах. Все вы знаете погодные условия: у нас то плюс, то минус. При плюсе лед теряет свойства в десятки раз. Максимально обращаем внимание жителей – это, прежде всего, их решение. Если они все-таки решили выйти на лед, то должны смотреть прогноз погоды, уметь оказать себе помощь, взять первичные средства спасения. сообщил Зыбцев

Видео: ГУ МЧС Ленобласти