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После взрыва на Лиговском проспекте с линии сняли автобусы Volgabus 5270G
Сегодня, 15:34
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После взрыва на Лиговском проспекте с линии сняли автобусы Volgabus 5270G

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Пострадавшей пообещали помочь с получением страховой выплаты.

В Петербурге после взрыва в автобусе на Лиговском проспекте с линии снята модель Volgabus 5270G, рассказали в ГУП "Пассажиравтотранс". 

Несчастный случай произошел по причине разгерметизации ресивера пневмостистемы, установленного заводом-производителем и согласно паспорту технического средства являющегося не обслуживаемым в рамках техосмотров элементом конструкции. При этом нарушений при эксплуатации не было. 

Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Так, в предприятии решили приостановить эксплуатацию на городской маршрутной сети автобусов указанной марки, поступивших в Петербург по контракту 2018 года. А представители завода-изготовителя и производители оборудования вызваны для установления причин возникновения дефекта. 

Напомним, в результате случившегося вечером 24 ноября пострадала женщина. В настоящее время она в состоянии средней тяжести находится в больнице. В "Пассажиравтотрансе" пообещали пассажирке оказать "всю необходимую помощь в получении страховой выплаты". 

Фото: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: взрыв в автобусе, лиговский проспект, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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