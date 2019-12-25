После взрыва на Лиговском проспекте с линии сняли автобусы Volgabus 5270G

Пострадавшей пообещали помочь с получением страховой выплаты.

В Петербурге после взрыва в автобусе на Лиговском проспекте с линии снята модель Volgabus 5270G, рассказали в ГУП "Пассажиравтотранс".

Несчастный случай произошел по причине разгерметизации ресивера пневмостистемы, установленного заводом-производителем и согласно паспорту технического средства являющегося не обслуживаемым в рамках техосмотров элементом конструкции. При этом нарушений при эксплуатации не было. Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Так, в предприятии решили приостановить эксплуатацию на городской маршрутной сети автобусов указанной марки, поступивших в Петербург по контракту 2018 года. А представители завода-изготовителя и производители оборудования вызваны для установления причин возникновения дефекта.

Напомним, в результате случившегося вечером 24 ноября пострадала женщина. В настоящее время она в состоянии средней тяжести находится в больнице. В "Пассажиравтотрансе" пообещали пассажирке оказать "всю необходимую помощь в получении страховой выплаты".

Фото: Telegram / Mash на Мойке