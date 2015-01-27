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Бастрыкин заинтересовался травмированием женщины при взрыве в автобусе в Петербурге

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Следователи уже начали процессуальную проверку.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту травмирования пассажирки автобуса в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве. 

Напомним, в автобусе №26 на Лиговском проспекте, в результате хлопка ресивера пневмосистемы, пострадала женщина. Ее госпитализировали с травмой головы. 

Следователи уже начали процессуальную проверку. 

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: александр бастрыкин, взрыв в автобусе, лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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