Бастрыкин заинтересовался травмированием женщины при взрыве в автобусе в Петербурге

Следователи уже начали процессуальную проверку.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту травмирования пассажирки автобуса в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве.

Напомним, в автобусе №26 на Лиговском проспекте, в результате хлопка ресивера пневмосистемы, пострадала женщина. Ее госпитализировали с травмой головы.

Следователи уже начали процессуальную проверку.

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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