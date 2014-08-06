С имущества киностудии "Ленфильм" снят арест

Арест имущества киностудии был наложен ФССП в конце мая текущего года, что серьёзно осложнило её финансово-экономическую деятельность.

Федеральная служба судебных приставов России приняла решение снять арест с собственности акционерного общества "Киностудия "Ленфильм" и прекратить исполнительное производство, пишет "Деловой Петербург".

Напомним, что арест имущества киностудии был наложен ФССП в конце мая текущего года, что серьёзно осложнило её финансово-экономическую деятельность. Впоследствии руководство студии направило ряд исковых заявлений в судебные инстанции, оспаривая действия судебных исполнителей.

Недавно Росимуществу удалось добиться взыскания задолженности с "Ленфильма" в сумме 2,6 миллиона рублей. Ранее на общем годовом собрании акционеров киностудии было утверждено распределение полученной в 2022 году чистой прибыли в объёме 5,22 млн рублей, половина которой должна была пойти на выплату дивидендов акционерам до середины июня 2024 года. Однако студия нарушила принятое решение, что вызвало судебное разбирательство.

Ещё одним источником претензий стала ситуация вокруг судебного иска, поданного ООО "Нескучный сад" к "Ленфильму" в мае текущего года. Архитектурная фирма выполняла работы по подготовке проектной документации для создания пространства "Открытая киностудия" на Каменноостровском проспекте, договорившись с заказчиком о вознаграждении в размере 4 млн рублей. Стороны подтвердили выполнение обязательств, подписав акты выполненных работ в 2023 году, однако оплату студия не произвела, что привело к обращению архитектора в арбитражный суд.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург и Минкультуры разработают план возрождения киностудии "Ленфильм".

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга