Суд обязал "Ленфильм" вернуть Росимуществу долг по дивидендам за 2022 год

"Ленфильм" выплатит миллионы за просрочку перед государством по решению суда.

Согласно материалам суда, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом владеет 105 498 акциями АО "Киностудия Ленфильм", что составляет 100 % уставного капитала. В 2022 году чистая прибыль предприятия достигла 5,2 млн руб. На годовом собрании акционеров было принято решение направить 50 % от этой суммы на выплату дивидендов в размере 2,6 млн руб. с установленным сроком до 14 июня 2024 года.

Поскольку киностудия не предоставила платежное поручение и не выплатила дивиденды в срок, Росимущество подало иск в январе 2025 года. Арбитраж постановил взыскать с "Ленфильма" 2,6 млн руб., а также 249 615 руб. процентов за пользование чужими средствами.

Решение вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее Бондарчук рассказал, что долги у "Ленфильма" закрыты.

Фото: Piter.tv