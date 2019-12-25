На Московском вокзале сняли с поезда жительницу Всеволожска, подозреваемую в мошенничестве

Полицейские сняли с поезда жительницу Всеволожска, пытавшуюся уехать в Москву после обмана 87-летней пенсионерки. Об этом сообщили в региональном МВД.

В полицию Фрунзенского района в начале сентября обратилась 87-летняя жительница дома по улице Белы Куна. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили её передать курьеру 926 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

На Московском вокзале 13 сентября при посадке в поезд в Москву была задержана 20-летняя жительница Всеволожска. По оперативным данным, девушка выступала в мошеннической схеме в роли курьера.

Фото: Piter.tv