Снос незаконных построек стартовал на Дальневосточном проспекте

В Петербурге стартовал демонтаж незакооных объектов на участке земли площадью около 3 тыс. кв.м на Дальневосточном проспекте. Городские власти совместно с ЦПЭИГИ начали процедуру освобождения земельного участка от незаконно установленных объектов, сообщают в Комитете по контролю имущественных отношений Петербурга (ККИ).

Ранее данная территория использовалась нелегитимно: землю арендовали под стоянки автотранспорта, торговлю, автосервис, производственные и складские нужды. Когда срок аренды истек, владельцы получили уведомление о необходимости освободить пространство, но требование игнорировали.

Ведется подготовка к принудительному сносу самостроя. Расходы на выполнение указанных мероприятий планируют компенсировать за счет ответчика в судебном порядке. Работа проводится в рамках стратегии борьбы с незаконным использованием земельных участков в городе.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга